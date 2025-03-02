«Динамо» – небольшой фаворит против «Ростова». «Бело-голубые» выиграли лишь 1 из 4 последних очных матчей

Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом» в 19-м туре Мир РПЛ.

«Динамо» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.42. На «Ростов» букмекеры дают 2.85, на ничью – 3.90.

«Бело-голубые» выиграли лишь 1 из 4 последних очных матчей с ростовчанами. Если «Ростов» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.61.

«Ростов» проведет первый матч после ухода главного тренера Валерия Карпина. Также команду покинул Данил Глебов – полузащитник перешел в «Динамо».

Игра пройдет 2 марта и начнется в 19:30 мск.

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