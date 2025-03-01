«Ман Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии в 7-й раз подряд. За это время было 3 финала и 2 трофея

«Ман Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

«Горожане» дома обыграли «Плимут Аргайл» в 1/8 финала со счетом 3:1.

«Ман Сити» седьмой год подряд выходит в четвертьфинал турнира. В этот период команда трижды добиралась до финала и дважды брала трофей (сезоны- 2018/19 и 2022/23).

В сезоне-2017/18 «Ман Сити » вылетел в 5-м раунде от «Уигана» (0:1).