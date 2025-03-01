Пеп перед «Плимутом»: «Такие матчи коварны. В Чемпионшипе стандарты – главное оружие, и АПЛ есть чему поучиться»

Пеп Гвардиола высказался в преддверии матча «Ман Сити» с «Плимутом».

Команды встретятся сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

«Они очень агрессивно обороняются впереди. В Чемпионшипе, Лигах 1 и 2 стандарты – главное оружие, и АПЛ , думаю, есть чему у них поучиться. С приходом нового тренера результаты у «Плимута » улучшились. В последних 10-11 матчах они проиграли лишь три раза, поэтому я жду тяжелой игры.

Мы играем дома, и это небольшое преимущество по сравнению с выездом. Но мы знаем, что такие матчи коварны – эти команды очень хороши по-своему. Если им удастся проявить свои сильные качества и превзойти нас в этом, то жди беды», – сказал тренер «Манчестер Сити ».