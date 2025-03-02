Тренер «Сосьедада» Альгуасиль об игре в меньшинстве против «Барсы» с 17-й минуты: «Удаление справедливое. Если даже 11 на 11 сложно играть против них, то вдесятером еще хуже»
Иманоль Альгуасиль высказался об удалении в матче с «Барсой».
«Барселона» на своем поле разгромила «Реал Сосьедад» в 26-м туре Ла Лиги со счетом 4:0.
На 17-й минуте гостей Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон полузащитника «блауграны» Дани Ольмо, имевшего возможность убежать один на один с вратарем.
Главный судья Алехандро Кинтеро принял решение показать 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.
«Удаление справедливое, этого фола можно было избежать. Если даже 11 на 11 сложно играть против «Барселоны», учитывая ее текущую форму и легкость, с которой она находит свободного игрока, то вдесятером и с той усталостью, что накопилась у нас в ногах, еще хуже», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
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