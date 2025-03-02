Матеу Лаос об удалении Элустондо в игре с «Барсой»: «Это не явная голевая возможность – речь о дистанции до ворот, и другой игрок «Сосьедада» мог побороться с Ольмо за мяч»
Антонио Матеу Лаос сомневается в удалении игрока «Сосьедада» в матче с «Барсой».
«Барселона» дома разгромила «Реал Сосьедад» (4:0) в 26-м туре Ла Лиги.
На 17-й минуте защитник «Сосьедада» Ариц Элустондо около центрального круга завалил на газон полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо, имевшего возможность убежать один на один с вратарем. Главный судья Алехандро Кинтеро показал 30-летнему футболисту красную карточку за фол последней надежды.
«Чтобы это была явная голевая возможность и сложились все элементы, Ольмо еще долго нужно было бы контролировать мяч.
Кроме того, тут речь о дистанции [до ворот], также есть партнер Элустондо [Хави Лопес Карбальо], который пытается страховать его, он хотел бы побороться за мяч [с Ольмо]», – сказал бывший испанский судья Матеу Лаос.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
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