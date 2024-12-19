«Пари НН» арендовал Кокшарова у «Краснодара» до конца сезона

Александр Кокшаров продолжит сезон в «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о подписании форварда «Краснодара » на правах аренды до конца сезона. Кокшаров будет выступать за «Пари НН » под 96-м номером.

В текущем сезоне Кокшаров провел два матча за «Краснодар» в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями. Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь .

Фото: fcnn.ru