Фото
9

«Пари НН» арендовал Кокшарова у «Краснодара» до конца сезона

Александр Кокшаров продолжит сезон в «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о подписании форварда «Краснодара» на правах аренды до конца сезона. Кокшаров будет выступать за «Пари НН» под 96-м номером.

В текущем сезоне Кокшаров провел два матча за «Краснодар» в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями. Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: fcnn.ru

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сай «Пари НН»
logoАлександр Кокшаров
logoПари НН
трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о Кагигао в «Спартаке»: «Испанец – двоюродный брат Абаскаля? Спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист, но пусть с «Факелом» попробует результата добиться»
715 минут назад
Глава апелляционного комитета Шведского футбольного союза подала в отставку из-за поддержки заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Не хочу ассоциироваться со шведским футболом»
724 минуты назад
Винисиус о Мбаппе: «Всегда мечтал играть с ним, мы давно восхищаемся друг другом. В команде ни у кого нет тщеславия – мы здесь, чтобы привести «Реал» на вершину»
1559 минут назад
Защитник «Лечче» Пельмар задержан за вождение пьяным после рождественского ужина команды – он ездил в пешеходной зоне, превышал скорость и скрывался от полиции. Клуб вывел его из состава
19сегодня, 14:56
Медведев о том, что «Зенит» поддерживает 19% россиян: «Эти результаты отражают спортивные достижения, маркетинг и многое другое денно и нощно. Мы не остановимся»
21сегодня, 14:27
Ямаль подарил более 100 наушников игрокам Ла Масии. Их предлагали раздать футболистам основы «Барсы», но Ламин сказал, что лучше отдать детям
23сегодня, 14:20
Брат Погба приговорен к 3 годам колонии строгого режима (2 – условно) по делу о похищении Поля и вымогательстве 13 млн евро. Еще 5 членов группы получили от 1 до 8 лет реального срока
21сегодня, 14:07
Акционеры «Валенсии» сорвали ежегодное собрание на «Месталье», скандируя «Вон» совету директоров и «Лим, убирайся сейчас же». Клуб осудил их поведение
17сегодня, 13:52
«Игроки вроде Винисиуса приобрели такую значимость, что их сложно дисциплинировать. В своем окружении они герои, не могут спуститься с небес». Нетцер о бразильце
26сегодня, 13:32
Гути о Винисиусе, пожелавшем «Райо» вылететь в Сегунду: «Нормальная реакция, прекрасно его понимаю. Он сорвался, столкнувшись с неуместными комментариями»
17сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Лаос о поведении Винисиуса в матче с «Райо»: «Это нехорошо для спорта, необходимо обратить внимание»
22 минуты назад
Стример и фанат Роналду IShowSpeed после подарка в виде скина Месси в Fortnite: «Кто подарил мне это дерьмо?»
145 минут назадИгры
Okko покажет Кубок Наций Персидского залива. Турнир пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте
449 минут назад
«Вулвс» назначили Витора Перейру, тренировавшего саудовский «Аль-Шабаб»
1сегодня, 14:55
Мхитарян, Сперцян, Тикнизян, Иву, Барсегян, Ароян – среди кандидатов на награду игроку года в Армении. Гунько претендует на приз тренеру
7сегодня, 14:45
«Интер» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 14:41
Лига конференций. «Челси» примет «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде сыграет с «Панатинаикосом»
7сегодня, 14:41
Экс-президент «Оренбурга» Еремякин о «Зените»: «В прошлом сезоне обыграли их 3:1, а говорят о том, как специально им уступаем. Без шансов мы проиграли только раз – 0:8 при Личке»
3сегодня, 14:29
«Локо» отпустит Тикнизяна в «Севилью» только за 6-7 млн евро. Трансфер маловероятен из-за финансовых ограничений испанцев (Metaratings)
20сегодня, 13:47
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6сегодня, 13:21
Рекомендуем