Кокшаров о номинации Юры Борисова на «Оскар»: «Будет топ, если русский актер выиграет в нынешних реалиях. «Анору» не смотрел, российское кино больше по душе»
Российский актер был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.
– Уже посмотрели «Анору»?
– Нет, я фильмы смотрю максимально редко. Раньше для меня это было как потеря времени, фильм идет 2-3 часа, и ты просто впустую теряешь это время. Сейчас стараюсь качать сериалы и фильмы только в перелеты.
– Какие сериальчики зашли?
– Последнее, что смотрел, «Жизнь по вызову». Стараюсь смотреть российские сериалы и фильмы, это как-то больше по душе. Знакомые актеры, нет этих переводов.
– Что думаете про Юру Борисова?
– Узнал про него только, когда он начал становиться популярным в рилсах в соцсетях. Но я не смотрел с ним даже ни одного фильма или сериала.
– Если он получит «Оскар», что это значит для России?
– Это будет топ. Если в нынешних реалиях русский актер получит «Оскар», это было бы великолепно, – сказал нападающий «Пари НН», арендованный у «Краснодара».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий