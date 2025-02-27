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  • Кокшаров о номинации Юры Борисова на «Оскар»: «Будет топ, если русский актер выиграет в нынешних реалиях. «Анору» не смотрел, российское кино больше по душе»
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Кокшаров о номинации Юры Борисова на «Оскар»: «Будет топ, если русский актер выиграет в нынешних реалиях. «Анору» не смотрел, российское кино больше по душе»

Александр Кокшаров высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар».

Российский актер был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

– Уже посмотрели «Анору»?

– Нет, я фильмы смотрю максимально редко. Раньше для меня это было как потеря времени, фильм идет 2-3 часа, и ты просто впустую теряешь это время. Сейчас стараюсь качать сериалы и фильмы только в перелеты.

– Какие сериальчики зашли?

– Последнее, что смотрел, «Жизнь по вызову». Стараюсь смотреть российские сериалы и фильмы, это как-то больше по душе. Знакомые актеры, нет этих переводов.

– Что думаете про Юру Борисова?

– Узнал про него только, когда он начал становиться популярным в рилсах в соцсетях. Но я не смотрел с ним даже ни одного фильма или сериала.

– Если он получит «Оскар», что это значит для России?

– Это будет топ. Если в нынешних реалиях русский актер получит «Оскар», это было бы великолепно,  – сказал нападающий «Пари НН», арендованный у «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
кино
logoпремьер-лига Россия
logoОскар
logoАлександр Кокшаров
logoПари НН
logoКраснодар
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