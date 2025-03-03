«Милан» проиграл 8 матчей в Серии А – больше, чем за весь прошлый сезон
«Милан» уже проиграл в чемпионате больше матчей, чем за весь прошлый сезон.
В 27-м туре Серии А «россонери» потерпели восьмое поражение в лиге – от «Лацио» (1:2). По итогам прошлого розыгрыша у них было 7 проигранных матчей из 38.
В последний раз на счету «Милана» было больше 8 поражений в сезоне-2019/20. Тогда он финишировал на 6-й строчке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости