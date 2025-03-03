«Милан» проиграл 8 матчей в Серии А – больше, чем за весь прошлый сезон

«Милан» уже проиграл в чемпионате больше матчей, чем за весь прошлый сезон.

В 27-м туре Серии А «россонери» потерпели восьмое поражение в лиге – от «Лацио » (1:2). По итогам прошлого розыгрыша у них было 7 проигранных матчей из 38.

В последний раз на счету «Милана » было больше 8 поражений в сезоне-2019/20. Тогда он финишировал на 6-й строчке.