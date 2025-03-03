«Милан» опустился на 9-е место в Серии А после трех поражений подряд. «Рома» с Раньери обогнала команду Консейсау

Положение «Милана» в таблице Серии А ухудшилось после 27-го тура.

Команда Сержиу Консейсау уступила «Лацио » (1:2) и позволила «Роме» себя обогнать.

«Россонери» набрали 41 очко и после трех поражений подряд занимают 9-е место. От лидирующего в чемпионате «Интера» они отстают на 17 баллов, от идущего четвертым «Лацио» – на 9.