«Милан» с Пиоли шел 3-м после 27 туров Серии А год назад, сейчас «россонери» 9-е. «Интер» был впереди на 16+ очков оба раза
Результаты «Милана» за год существенно ухудшились.
Команда Сержиу Консейсау потерпела третье поражение подряд – от «Лацио». После 27 туров чемпионата Италии она занимает 9-е место в таблице, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 17 баллов.
На этом же этапе прошлого сезона «россонери» со Стефано Пиоли во главе шли третьими с 56 очками в активе. До лидировавшего «Интера» было 16 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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