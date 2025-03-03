«Милан» с Пиоли шел 3-м после 27 туров Серии А год назад, сейчас «россонери» 9-е. «Интер» был впереди на 16+ очков оба раза

Результаты «Милана» за год существенно ухудшились.

Команда Сержиу Консейсау потерпела третье поражение подряд – от «Лацио». После 27 туров чемпионата Италии она занимает 9-е место в таблице, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 17 баллов.

На этом же этапе прошлого сезона «россонери» со Стефано Пиоли во главе шли третьими с 56 очками в активе. До лидировавшего «Интера » было 16 очков.