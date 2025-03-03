Фостер согласился, что покупка Онана на место Де Хеа – одна из худших ошибок в истории АПЛ: «Защитники и вратарь «Ливерпуля» играют спокойно, а в «МЮ» паникуют»

Бен Фостер поддержал критику «МЮ» за покупку Андре Онана на место Давида Де Хеа.

Испанский голкипер ушел из клуба в 2023-м. Тем же летом «МЮ» купил камерунца у «Интера» за 47 млн фунтов.

– Приглашение Онана на замену Де Хеа – одна из самых фундаментальных и, вероятно, самых больших ошибок, которые мы видели в истории Премьер-лиги, – сказал один из гостей Фостера.

– Да. Именно в плане вратарской игры, это самое главное.

Например, первый гол «Ипсвича» в игре с «Юнайтед». Доргу бежит к своим воротам рядом с Филоджин-Байдейсом . Онана видит всю картину целиком. Он тот парень, который должен контролировать всю ситуацию, он должен говорить, должен показывать, должен пытаться установить зрительный контакт с Доргу.

Он ничего этого не сделал, все, что он сделал, это закрыл пространство, и как только вы это делаете, вы напрашиваетесь на неприятности, и, как только это произошло, это была полная катастрофа.

Онана должен был попытаться установить зрительный контакт с Доргу, когда тот бежал к нему. Делай жесты руками, подскажи, что ему делать. Отступи, сохрани свободное пространство, и тогда Доргу знал бы, что нужно просто покатить мяч в сторону Онана, который мог бы сделать пас правому защитнику.

Мы говорим о топ-уровне – играй спокойно и уравновешенно. Вратарь «Ливерпуля», Робертсон, Цимикас или ван Дейк играют спокойно и уравновешенно. «Юнайтед» просто паникует, вот в чем проблема, – сказал на своем ютуб-канале бывший вратарь «Манчестер Юнайтед » и сборной Англии Фостер.