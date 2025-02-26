«МЮ» из-за ошибки Онана пропустил от «Ипсвича» в конце 1-го тайма. Мяч попал в ворота, дважды отскочив от газона перед вратарем после заброса Филоджин-Байдейса с фланга

«МЮ» пропустил от «Ипсвича» в концовке 1-го тайма после ошибки Андре Онана.

Команды играют на «Олд Траффорд» в матче 27-го тура АПЛ (3:2, второй тайм).

На 2-й добавленной к первому тайму минуте Джейден Филоджин-Байдейс сделал заброс в штрафную площадь «МЮ ». Мяч после двух отскоков от газона попал в дальний нижний угол ворот хозяев – Онана , не успев вовремя отреагировать, не смог до него дотянуться.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.