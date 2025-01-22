Саа про Онана: «Если вратарь не уверен в себе, его место в составе должно быть поставлено под вопрос. Такие выступления неприемлемы!»

Луи Саа раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед».

«Каждый футболист, кроме Бруну Фернандеша и Амада Диалло , должен чувствовать угрозу со стороны конкурентов. Никто не показал, что заслуживает чего-либо в следующем матче. Тренер имеет право бросать вызов, критиковать этих игроков, потому что они недостаточно хороши.

Очень важно, чтобы хребет этой команды, начиная с четверки защитников и заканчивая центральными нападающими, не ошибался. Игрок не должен получать гарантии выхода в стартовом составе, если он не может гарантировать игру без ошибок. Никому из этих футболистов ничего нельзя гарантировать.

Если ваш вратарь не уверен в себе, его место в составе должно быть поставлено под вопрос. Такие выступления неприемлемы, это ненормально!» – сказал бывший форвард «МЮ» в интервью Paddy Power.

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