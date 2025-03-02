«МЮ» пропустил 13-й гол с углового в сезоне – больше всех из команд АПЛ. Басси из «Фулхэма» забил Онана в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» чаще всех из клубов АПЛ пропускает с угловых в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед » принимает «Фулхэм » в 1/8 финала Кубка Англии (1:1, второй тайм).

В добавленное к первому тайму время защитник лондонцев Кэлвин Басси отправил мяч в сетку ворот Андре Онана после розыгрыша углового.

Таким образом, «МЮ» пропустил уже 13-й гол с углового в этом сезоне во всех турнирах – больше, чем любая другая команда из Премьер-лиги.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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