«МЮ» пропустил 13-й гол с углового в сезоне – больше всех из команд АПЛ. Басси из «Фулхэма» забил Онана в Кубке Англии
«Манчестер Юнайтед» чаще всех из клубов АПЛ пропускает с угловых в этом сезоне.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм» в 1/8 финала Кубка Англии (1:1, второй тайм).
В добавленное к первому тайму время защитник лондонцев Кэлвин Басси отправил мяч в сетку ворот Андре Онана после розыгрыша углового.
Таким образом, «МЮ» пропустил уже 13-й гол с углового в этом сезоне во всех турнирах – больше, чем любая другая команда из Премьер-лиги.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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