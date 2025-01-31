Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»

Эдвин ван дер Сар оценил перспективы Андре Онаны в «МЮ».

«Думаю, пока говорить об этом рано. У Андре впереди фантастическое время. Он набрался опыта, у него есть все качества, необходимые вратарю.

Он абсолютно точно [игрок на будущее]. Думаю, ему нужно доверять. Он прибавит. У него правильное отношение к делу, он может стать вратарем «Манчестер Юнайтед » на долгое время», – сказал бывший вратарь «МЮ» в интервью Oddspedia.