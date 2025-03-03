Фанаты «Милана» скандировали «Кардинале, продавай! Кардинале, уходи!» на игре с «Лацио». Ультрас пришли на матч после 15-й минуты в знак протеста против руководства
Болельщики «Милана» выразили недовольство руководством клуба.
Ультрас провели ранее анонсированную акцию протеста против боссов команды, заняв места на игре с «Лацио» после 15-й минуты. До этого в их секции висел лишь баннер с надписью: «Только за футболку».
Вернувшись на трибуны, болельщики начали скандировать кричалку, адресованную владельцу «Милана»: «Кардинале, продавай! Кардинале, уходи!»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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