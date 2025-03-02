Тео шипами попал в колено Марушичу – защитник «Лацио» в слезах покинул поле. Судья не дал карточку игроку «Милана»
Тео Эрнандес нанес травму колена Адаму Марушичу.
«Милан» принимает «Лацио» в 27-м туре Серии А (0:1, перерыв).
27-летний француз на 43-й минуте попал шипами в область колена 32-летнемецу черногорцу. При этом Тео попал в опорную ногу Адама, которая стояла на газоне и выгнулась от удара.
Главный судья Джанлука Манганьелло не показал Эрнандесу никакой карточки.
Марушич в слезах и хромая покидал поле после свистка на перерыв. На его колене был зафиксирован бандаж.
Изображения: кадры из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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