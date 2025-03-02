Тео шипами попал в колено Марушичу – защитник «Лацио» в слезах покинул поле. Судья не дал карточку игроку «Милана»

Тео Эрнандес нанес травму колена Адаму Марушичу.

«Милан » принимает «Лацио » в 27-м туре Серии А (0:1, перерыв).

27-летний француз на 43-й минуте попал шипами в область колена 32-летнемецу черногорцу. При этом Тео попал в опорную ногу Адама , которая стояла на газоне и выгнулась от удара.

Главный судья Джанлука Манганьелло не показал Эрнандесу никакой карточки.

Марушич в слезах и хромая покидал поле после свистка на перерыв. На его колене был зафиксирован бандаж.

Изображения: кадры из трансляции

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