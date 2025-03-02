  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «От «Зенита» впечатления удручающие – ни движения, ни агрессии. Что хотели – непонятно, бодро и ярко было только в последние три минуты». Угаров о 0:0 с ЦСКА
5

«От «Зенита» впечатления удручающие – ни движения, ни агрессии. Что хотели – непонятно, бодро и ярко было только в последние три минуты». Угаров о 0:0 с ЦСКА

Денис Угаров назвал удручающей игру «Зенита» после возобновления Мир РПЛ.

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре и лидирует в таблице, опережая «Спартак» и «Краснодар» по дополнительным показателям.

– Бодро и ярко в матче «Зенита» с ЦСКА было только в последние три минуты, когда обе команды наконец зашевелились более-менее.

А в целом по игре у меня сложилось такое впечатление, что люди находятся еще на сборах, еще в Эмиратах вышли поиграть товарищеский матч. Но это больше касается «Зенита», ЦСКА как-то разумнее действовал.

А что хотели петербуржцы – вообще непонятно. Так что впечатления не очень хорошие – ни движения, ни агрессии, первый матч так не играют. Тем более, при 50 тысячах болельщиков.

– ЦСКА не удивил, что не стал закрываться и сыграл достаточно смело?

– А перед «Зенитом» сейчас уже почти никто не закрывается, разве что «Факел» и «Оренбург». Все остальные – нет. Вспомните, как играл в Петербурге «Спартак», например.

И ЦСКА и забить мог. Так что от «Зенита» впечатления пока удручающие. Может, им в таких тепличных условиях тяжело? И надо открыть крышу на стадионе, чтобы они задвигались, – сказал бывший игрок «Зенита» Угаров.

50 тысяч смотрели на нули «Зенита» и ЦСКА. Это второй результат в эпоху Fan ID

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
Денис Угаров
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoФакел
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Константин Лепехин: «В России людям спорт неинтересен в общей массе, своих забот хватает, тем более сейчас. Но футбол – самый популярный вид, может, где-то хоккей пытается конкурировать»
192 марта, 18:49
«Динамо» на 4 очка отстает от «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» после 19-го тура РПЛ
422 марта, 18:35
«Зенит» выше «Спартака» по разнице голов, «Краснодар» – 3-й по количеству побед
472 марта, 16:46
Борис Игнатьев: «Семак – лучший российский тренер сейчас. Он умело распоряжается богатым методическим, педагогическим и материальным ресурсом. Его роль в успехах «Зенита» колоссальна»
182 марта, 16:30
У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков после 19-го тура РПЛ. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям, красно-белые – на 2-м месте
1202 марта, 15:37
Главные новости
Ямаль о популярности: «У меня нет нормальной жизни. Теперь мне сложно пройти через аэропорт. Не могу погулять с братом или пойти выпить чего-нибудь с мамой»
21вчера, 22:01
Фанаты «Юве» освистали Копмейнерса при выходе на замену в матче с «Вероной». Хавбек забил на 90-й минуте
9вчера, 21:42
«Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голам Копмейнерса и Тюрама – 2:0
94вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Верону»
150вчера, 21:40
Карпин о возможном снятии бана: «Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Знаю ровно то же, что и все»
6вчера, 21:18
Экс-порноактриса Бавель отказалась от слов про Фигу после его угрозы подать в суд за клевету. Девушка заявляла, что Луиш флиртовал с ней, когда она была с Касильясом
47вчера, 20:59
Вальверде – в заявке «Реала» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Хавбек пропустил 2 игры из-за мышечного дискомфорта
13вчера, 20:45
Флик против возвращения Неймара в «Барселону». Тренер сомневается в бразильце из-за его возраста и физического состояния (Diario Sport)
54вчера, 20:27
Ультрас «Юве» освистали команду перед матчем с «Вероной». Фанаты вывесили баннеры «Вы приходите и уходите, мы – история футбола» и «Ищите мужчин для этой футболки, а пока играйте в желтом»
11вчера, 20:01
Лапорта о «Барсе»: «Мы создаем наследие, которое выходит за рамки титулов – важно помнить о красоте футбола. Наши ценности вечны»
39вчера, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Англии. 1/8 финала. «Ноттингем Форест» прошел «Ипсвич» по пенальти
270вчера, 22:16
Нигматуллин женится во второй раз. Экс-вратарь сборной России сделал предложение 22-летней модели Эвелине
21вчера, 22:10
Дьяков о сборной России: «Дугласа берут, а Дзюбе рекорд Кержакова побить не дают – странно. Должны играть свои люди, которые здесь родились»
9вчера, 21:52
«Бавария» хочет продать Комана за 35-45 млн евро летом. Вингер интересен «Арсеналу» и саудовским клубам
8вчера, 21:48
«Ювентус» одержал 5 побед подряд в Серии А и идет четвертым. Дальше – «Аталанта»
7вчера, 21:41
«И «Оскар» за самый длинный отпуск получает...» Хуммельс пошутил об игровом времени в «Роме», выложив фото с прогулок по Риму
2вчера, 21:21Фото
Радимов о «Спартаке»: «По осени добивали соперника – вот чего хочет Станкович. Надо добавлять, если хотят чемпионства»
5вчера, 20:59
Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» перенесен из-за ливня
вчера, 20:35
Ди Канио об 1:2 «Милана» с «Лацио»: «Каждый думает только о себе. Никто не прессинговал, в середине была дыра. Все всегда происходит на левом фланге – гол и пенальти пришли оттуда»
вчера, 20:18
Чемпионат Испании. Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» перенесли из-за ливня
381вчера, 20:10