«От «Зенита» впечатления удручающие – ни движения, ни агрессии. Что хотели – непонятно, бодро и ярко было только в последние три минуты». Угаров о 0:0 с ЦСКА

Денис Угаров назвал удручающей игру «Зенита» после возобновления Мир РПЛ.

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре и лидирует в таблице, опережая «Спартак » и «Краснодар» по дополнительным показателям.

– Бодро и ярко в матче «Зенита» с ЦСКА было только в последние три минуты, когда обе команды наконец зашевелились более-менее.

А в целом по игре у меня сложилось такое впечатление, что люди находятся еще на сборах, еще в Эмиратах вышли поиграть товарищеский матч. Но это больше касается «Зенита», ЦСКА как-то разумнее действовал.

А что хотели петербуржцы – вообще непонятно. Так что впечатления не очень хорошие – ни движения, ни агрессии, первый матч так не играют. Тем более, при 50 тысячах болельщиков.

– ЦСКА не удивил, что не стал закрываться и сыграл достаточно смело?

– А перед «Зенитом» сейчас уже почти никто не закрывается, разве что «Факел » и «Оренбург ». Все остальные – нет. Вспомните, как играл в Петербурге «Спартак», например.

И ЦСКА и забить мог. Так что от «Зенита» впечатления пока удручающие. Может, им в таких тепличных условиях тяжело? И надо открыть крышу на стадионе, чтобы они задвигались, – сказал бывший игрок «Зенита» Угаров .

50 тысяч смотрели на нули «Зенита» и ЦСКА. Это второй результат в эпоху Fan ID