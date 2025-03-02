«От «Зенита» впечатления удручающие – ни движения, ни агрессии. Что хотели – непонятно, бодро и ярко было только в последние три минуты». Угаров о 0:0 с ЦСКА
«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре и лидирует в таблице, опережая «Спартак» и «Краснодар» по дополнительным показателям.
– Бодро и ярко в матче «Зенита» с ЦСКА было только в последние три минуты, когда обе команды наконец зашевелились более-менее.
А в целом по игре у меня сложилось такое впечатление, что люди находятся еще на сборах, еще в Эмиратах вышли поиграть товарищеский матч. Но это больше касается «Зенита», ЦСКА как-то разумнее действовал.
А что хотели петербуржцы – вообще непонятно. Так что впечатления не очень хорошие – ни движения, ни агрессии, первый матч так не играют. Тем более, при 50 тысячах болельщиков.
– ЦСКА не удивил, что не стал закрываться и сыграл достаточно смело?
– А перед «Зенитом» сейчас уже почти никто не закрывается, разве что «Факел» и «Оренбург». Все остальные – нет. Вспомните, как играл в Петербурге «Спартак», например.
И ЦСКА и забить мог. Так что от «Зенита» впечатления пока удручающие. Может, им в таких тепличных условиях тяжело? И надо открыть крышу на стадионе, чтобы они задвигались, – сказал бывший игрок «Зенита» Угаров.
50 тысяч смотрели на нули «Зенита» и ЦСКА. Это второй результат в эпоху Fan ID
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