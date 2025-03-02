Борис Игнатьев: «Семак – лучший российский тренер сейчас. Он умело распоряжается богатым методическим, педагогическим и материальным ресурсом. Его роль в успехах «Зенита» колоссальна»

Борис Игнатьев назвал Сергея Семака лучшим российским тренером.

«Очень многие забывают о важнейшей роли Семака в успехах «Зенита ». Трактовка, что все успехи петербуржцев связаны только с их финансовыми возможностями, неправильная. Семак делает очень большое дело.

С серьезным хозяйством под руками, которое есть у Семака, можно легко отпустить вожжи или направить их совершенно не в ту сторону. Но Сергей Богданович не дает этому случиться. Он умело распоряжается своим богатым методическим, педагогическим и материальным ресурсом. И при этом всем он очень умело управляет большими мастерами.

Я прекрасно представляю, что бывает, когда ты, как тренер, не нашел точек соприкосновения с большими футболистами, которые уже на второй год чемпионств могут зазнаться и подумать про себя, что вся заслуга только в них самих, а остальные уже между прочим. Поэтому роль Семака в успехах «Зенита» колоссальна.

Много процентов от успехов команды нужно отдавать прекрасной работе Семака. Конечно, у него очень большие ресурсы и хорошо организованное хозяйство, но этим нужно уметь распоряжаться.

Семак – лучший российский тренер на сегодняшний день. Он шестикратный чемпион страны. Это крайне большое достижение для специалиста», – сказал экс-тренер сборной России.