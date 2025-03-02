«Динамо» с октября не проигрывает в РПЛ. У команды Лички 4 победы и 4 ничьих за это время
«Динамо» продлило серию без поражений в Мир РПЛ.
Команда Марцела Лички сегодня сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре.
В последний раз московский клуб проигрывал в чемпионате 6 октября – ЦСКА (1:2). С тех пор – 4 победы и 4 ничьих.
Следующим соперником «Динамо» в Мир РПЛ станет одноименный клуб из Махачкалы. Они встретятся 8 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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