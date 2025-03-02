«Динамо» с октября не проигрывает в РПЛ. У команды Лички 4 победы и 4 ничьих за это время

«Динамо» продлило серию без поражений в Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички сегодня сыграла вничью с «Ростовом » (1:1) в 19-м туре.

В последний раз московский клуб проигрывал в чемпионате 6 октября – ЦСКА (1:2). С тех пор – 4 победы и 4 ничьих.

Следующим соперником «Динамо » в Мир РПЛ станет одноименный клуб из Махачкалы. Они встретятся 8 марта.