«Факел» пожалуется в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота «Химок»: «Фернандес рукой прервал полет мяча. Рука явно увеличивает площадь тела, ВАР не отреагировал»

«Факел» обратится в ЭСК после матча с «Химками».

Встреча 19-го тура Мир РПЛ завершилась победой подмосковной команды (1:0). Евгений Кукуляк возглавлял бригаду арбитров.

«Арбитр встречи, в частности, по нашему мнению, упустил эпизод, произошедший в штрафной хозяев поля на 55-й минуте. Игрок красно-черных Даниэль Фернандес рукой прервал полет мяча. При этом рука явно увеличивает площадь тела.

Клуб считает, что арбитр встречи ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота подмосковных «Химок». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР», – сказали в пресс-службе клуба.