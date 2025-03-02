Фаринья набрал 12 очков за гол и «сухарь» с «Факелом». У защитника «Химок» 3 гола в РПЛ
«Химки» дома одержали победу над «Факелом» в 19-м туре Мир РПЛ (1:0).
Единственный гол на 15-й минуте забил защитник Фаринья. За игру у него 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали 1,09% игроков.
Это 3-й гол Фариньи в нынешнем сезоне РПЛ, ранее защитник «Химок» забивал «Рубину» в 3-м туре и «Зениту» в 5-м.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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