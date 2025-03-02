Артига про 1:0 с «Факелом»: «Не лучший матч «Химок», будем честными. Не понимаю, почему Пятибратов жалуется на судейство – не видел никаких спорных эпизодов»
Подмосковная команда победила (1:0) в домашнем матче 19-го тура Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Кукуляка.
– Я должен быть честным, матч был не лучшим. Мы не играли так, как хотим. Было сложно, но мы набрали очень важные три очка, важные для выживания. Нам нужно играть в хороший футбол, одной борьбы в последующих играх не будет достаточно, однако хочу поблагодарить всех игроков.
– Как оцените второй тайм?
– Я сказал, что хотел контролировать мяч. Это не получилось сегодня. Было понятно, что после вчерашних результатов «Факелу» нужно было выиграть. Против них сложно играть, «Факел» не проигрывает 0:4, только в один мяч. Мы должны быть честными: матч не лучший. Нужно быть лучше дальше.
– Пятибратов критиковал судейство. Их работа повлияла на игру?
– Я не видел никаких спорных эпизодов, решающих моментов. Один раз судья смотрел ВАР, однако арбитр добавил много времени. Я не понимаю, не вижу причину, почему тренер «Факела» жалуется, – сказал главный тренер «Химок».
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