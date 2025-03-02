«Барселона» забила 71 гол в Ла Лиге – это ее лучший результат после 26 туров за последние 8 сезонов
«Барселона» давно не забивала столько голов в Ла Лиге после 26 туров.
Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Сосьедад» (4:0) и достигла отметки в 71 мяч в текущем чемпионате Испании. Она лидирует по этому показателю.
В последний раз у «блауграны» было как минимум столько же голов на данном этапе сезона в 2017 году. Тогда она забила 76 раз за 26 туров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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