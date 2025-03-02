«Барселона» забила 71 гол в Ла Лиге – это ее лучший результат после 26 туров за последние 8 сезонов

«Барселона» давно не забивала столько голов в Ла Лиге после 26 туров.

Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Сосьедад » (4:0) и достигла отметки в 71 мяч в текущем чемпионате Испании . Она лидирует по этому показателю.

В последний раз у «блауграны» было как минимум столько же голов на данном этапе сезона в 2017 году. Тогда она забила 76 раз за 26 туров.