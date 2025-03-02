Мостовой о победе «Спартака»: «Самое главное, чтобы не появился Абаскаль. Он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен?»
Александр Мостовой вновь предостерег «Спартак» от появления Гильермо Абаскаля.
Красно-белые обыграли «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) и сравнялись по очкам с лидерами таблицы – «Краснодаром» и «Зенитом».
«Самое главное, чтобы нигде в «Спартаке» не появился Абаскаль. Хотя даже если он где-то появится, это не помешает «Спартаку».
Про него забыли, хотя он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен? Еще до игры говорил, что «Спартак» выиграет спокойно, но не уверенно. Я даже счет угадал!» – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости