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  • Мостовой о победе «Спартака»: «Самое главное, чтобы не появился Абаскаль. Он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен?»
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Мостовой о победе «Спартака»: «Самое главное, чтобы не появился Абаскаль. Он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен?»

Александр Мостовой вновь предостерег «Спартак» от появления Гильермо Абаскаля.

Красно-белые обыграли «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) и сравнялись по очкам с лидерами таблицы – «Краснодаром» и «Зенитом». 

«Самое главное, чтобы нигде в «Спартаке» не появился Абаскаль. Хотя даже если он где-то появится, это не помешает «Спартаку».

Про него забыли, хотя он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен? Еще до игры говорил, что «Спартак» выиграет спокойно, но не уверенно. Я даже счет угадал!» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЧемпионат.com
logoОренбург
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoГильермо Абаскаль
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