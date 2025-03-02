Мостовой о победе «Спартака»: «Самое главное, чтобы не появился Абаскаль. Он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен?»

Александр Мостовой вновь предостерег «Спартак» от появления Гильермо Абаскаля.

Красно-белые обыграли «Оренбург » в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) и сравнялись по очкам с лидерами таблицы – «Краснодаром» и «Зенитом».

«Самое главное, чтобы нигде в «Спартаке» не появился Абаскаль . Хотя даже если он где-то появится, это не помешает «Спартаку».

Про него забыли, хотя он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен? Еще до игры говорил, что «Спартак » выиграет спокойно, но не уверенно. Я даже счет угадал!» – сказал бывший полузащитник сборной России.