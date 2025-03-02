Мостовой о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Ощущение, будто это продолжение первой части чемпионата. Куда летел Сидоров в такой отбор, если уже имел желтую? Лучший безоговорочно Маркиньос»

Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом» (2:0).

«Ощущение, будто этот матч – это продолжение первой части чемпионата. Пару дней назад я говорил, что у «Спартака » хорошие шансы победить и забить не один мяч, так и произошло. Но в принципе, в какой-то степени можно похвалить «Оренбург», команда боролась, билась, особенно в первом тайме, но все же разница в классе существенная.

Просто когда принимает мяч тот же Маркиньос или Барко, то видно, что они делают это на более высоком уровне, не в упрек «Оренбургу ». Но вообще, Сидоров, который удалился, сильно подвел «Оренбург». Ну куда он летел в такой отбор, если уже имел желтую?

Если же говорить о лучшем футболисте, то это безоговорочно Маркиньос . Он и голевую отдал, и остроту создавал, и именно за фол на нем игрок «Оренбурга» удалился. Но в целом, все сыграли на хорошем уровне.

Хорошо, что сохранили тонус с прошлой части сезона. Теперь ведь «Спартак» даже догнал «Краснодар » с «Зенитом ». Хотя, будем честны, никто не ожидал, что «Краснодар» не обыграет «Крылья Советов», но вот, пожалуйста», – сказал бывший полузащитник «Спартака».