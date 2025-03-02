Солари о дебюте за «Спартак»: «Сегодня была самая холодная погода, в которой мне довелось играть. Из‑за этого я не смог показать свой максимум, хоть и забил гол»

Пабло Солари оценил свой дебют за «Спартак».

Красно-белые обыграли «Оренбург » (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Новичок «Спартака» Солари отличился на 96-й минуте.

«Я очень доволен своим дебютом и тем, что забил первый гол. Да, я слежу за чемпионской гонкой. Смотрел вчера матчи «Зенита» и «Краснодара». Нам удалось воспользоваться шансом и сравняться с ними по очкам.

Я знал, что уровень РПЛ очень непростой, и мы знали, что будет тяжело в атаке против «Оренбурга». Когда я выходил, Станкович сказал, чтобы я играл так, как играл на тренировках. «Спартак» – клуб, известный во всем в мире. Барко мне много рассказывал про клуб, чемпионат, и это тоже стало фактором при переходе.

Да, сегодня была самая холодная погода, в которой мне довелось играть. Из‑за этого я не смог показать свой максимум, хоть и забил гол. Буду продолжать адаптироваться в России.

Меня впечатлили все игроки «Спартака», потому что они очень приятные люди. У нас семь побед подряд, ребята отличные, приятные. Я бы хотел выучить русский язык, но есть еще вещи, которые мне нужно сделать до этого», – сказал нападающий «Спартака ».