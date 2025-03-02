«Угальде сыграл слабенько, ничего интересного не сделал. Гол Солари был больше случайностью, пробил он нельзя сказать что зряче». Пономарев о победе «Спартака» над «Оренбургом»

Владимир Пономарев оценил игру Манфреда Угальде против «Оренбурга».

«Спартак» обыграл «Оренбург» в домашнем матче 19-го тура Мир РПЛ (2:0). Голы забили Угальде и Пабло Солари .

«Спартак » сыграл дружно, командно, проблем много у них не возникало. Хотя, конечно, создал у ворот соперника моменты, которые должен был реализовывать. Самое интересное, что гости вроде создают хороший момент, но тут же обороткой забивает Угальде .

Хотя сыграл он сегодня слабенько, ничего интересного не сделал. Так иногда бывает. Игра была почти равная, но, когда произошло удаление, уже все было ясно. Хотя «Оренбургу » даже удавалось атаковать.

Что касается Солари, то его гол был больше случайностью, на мой взгляд. Просто удача, и пробил он нельзя сказать что зряче», – сказал бывший защитник ЦСКА.