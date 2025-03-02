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  • «Угальде сыграл слабенько, ничего интересного не сделал. Гол Солари был больше случайностью, пробил он нельзя сказать что зряче». Пономарев о победе «Спартака» над «Оренбургом»
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«Угальде сыграл слабенько, ничего интересного не сделал. Гол Солари был больше случайностью, пробил он нельзя сказать что зряче». Пономарев о победе «Спартака» над «Оренбургом»

Владимир Пономарев оценил игру Манфреда Угальде против «Оренбурга».

«Спартак» обыграл «Оренбург» в домашнем матче 19-го тура Мир РПЛ (2:0). Голы забили Угальде и Пабло Солари

«Спартак» сыграл дружно, командно, проблем много у них не возникало. Хотя, конечно, создал у ворот соперника моменты, которые должен был реализовывать. Самое интересное, что гости вроде создают хороший момент, но тут же обороткой забивает Угальде.

Хотя сыграл он сегодня слабенько, ничего интересного не сделал. Так иногда бывает. Игра была почти равная, но, когда произошло удаление, уже все было ясно. Хотя «Оренбургу» даже удавалось атаковать.

Что касается Солари, то его гол был больше случайностью, на мой взгляд. Просто удача, и пробил он нельзя сказать что зряче», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМанфред Угальде
logoПабло Солари
logoМатч ТВ
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