Борис Игнатьев: «Аршавин мог бы замахнуться на политическую карьеру в России. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще»

Борис Игнатьев считает, что Андрей Аршавин мог бы стать политиком.

«В России на политическую карьеру мог бы замахнуться Андрей Аршавин .

Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще.

Мне очень импонируют его поведение, рассуждения и все то, что он выносит на поверхность для зрителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.