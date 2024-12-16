Борис Игнатьев: «Аршавин мог бы замахнуться на политическую карьеру в России. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще»
Борис Игнатьев считает, что Андрей Аршавин мог бы стать политиком.
«В России на политическую карьеру мог бы замахнуться Андрей Аршавин.
Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще.
Мне очень импонируют его поведение, рассуждения и все то, что он выносит на поверхность для зрителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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