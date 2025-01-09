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Борис Игнатьев о матче России с Беларусью: «Не худший вариант для спарринга. Бруней и Сирия точно слабее»

Борис Игнатьев оценил предстоящий товарищеский матч сборной России с Беларусью.

Ожидается, что игра пройдет в июне 2025 года в Минске.

«Мы уже привыкли к тому, что не важно, какие соперники достаются, главное – играть матчи хоть с кем-нибудь. Сборной России сейчас не до выбора.

Последние соперники, Бруней и Сирия, точно слабее сборной Беларуси. Белорусы далеко не худший вариант для спарринга в нынешних непростых условиях», – сказал бывший тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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