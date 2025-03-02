Джикия о малом числе болельщиков «Химок»: «Будет больше, когда потеплеет. У нас есть поддержка»

Георгий Джикия высказался о посещаемости матча «Химок» против «Факела».

В домашней игре 19-го тура Мир РПЛ «Химки » одержали победу со счетом 1:0.

– Не ощущали ли себя как на выезде?

– Нужно отметить, что было большое количество болельщиков «Факела», но нужно было побеждать и мы это сделали.

– Не огорчает тот факт, что у «Химок» мало фанатов?

– У нас есть поддержка, будет больше болельщиков, когда потеплеет, – сказал защитник «Химок».

«Мы хозяева стадиона». 1300 фанатов «Факела» приехали на гостевой матч с «Химками» и вывесили баннер