Джикия о малом числе болельщиков «Химок»: «Будет больше, когда потеплеет. У нас есть поддержка»
Георгий Джикия высказался о посещаемости матча «Химок» против «Факела».
В домашней игре 19-го тура Мир РПЛ «Химки» одержали победу со счетом 1:0.
– Не ощущали ли себя как на выезде?
– Нужно отметить, что было большое количество болельщиков «Факела», но нужно было побеждать и мы это сделали.
– Не огорчает тот факт, что у «Химок» мало фанатов?
– У нас есть поддержка, будет больше болельщиков, когда потеплеет, – сказал защитник «Химок».
«Мы хозяева стадиона». 1300 фанатов «Факела» приехали на гостевой матч с «Химками» и вывесили баннер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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