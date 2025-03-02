У Заболотного 5 ассистов в сезоне РПЛ. Это личный рекорд форварда и лучший результат в «Химках» с 2009-го
Антон Заболотный сделал пятую голевую передачу в этом сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Химок» отдал голевую передачу Фаринье на 15-й минуте матча с «Факелом» (1:0, перерыв) в 19-м туре Мир РПЛ.
По данным Opta Sports, 5 результативных передач – личный рекорд Антона по ассистам за сезон.
Кроме того, это лучший показатель среди игроков «Химок» с 2009 года. Тогда Драган Блатняк сделал 7 голевых передач в сезоне.
С полной статистикой 33-летнего Заболотного можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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