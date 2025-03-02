«Мы хозяева стадиона». 1300 фанатов «Факела» приехали на гостевой матч с «Химками» и вывесили баннер

Фанаты «Факела» назвали себя хозяевами стадиона «Химок».

Сегодня команды сыграют в 19-м туре Мир РПЛ на домашней арене подмосковного клуба в Химках.

Болельщики «Факела » вывесили на трибуне баннер с надписью «Мы хозяева стадиона» перед началом матча.

Напомним, по данным РПЛ, один из предыдущих матчей «Факела» и «Химок» посетило 1029 зрителей. После этого президент РПЛ Александр Алаев заявил, что расстроен из-за подобной посещаемости.

Как сообщает комментатор Дмитрий Шнякин, на сегодняшний матч из Воронежа приехало 1300 человек. Два автобуса были подготовлены «Факелом», остальные фанаты организовались сами.

После 18 туров Мир РПЛ «Химки » набрали 16 очков и занимают 13-е место. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

Изображение: скриншот из видео со стадиона