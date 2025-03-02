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«Мы хозяева стадиона». 1300 фанатов «Факела» приехали на гостевой матч с «Химками» и вывесили баннер

Фанаты «Факела» назвали себя хозяевами стадиона «Химок».

Сегодня команды сыграют в 19-м туре Мир РПЛ на домашней арене подмосковного клуба в Химках.

Болельщики «Факела» вывесили на трибуне баннер с надписью «Мы хозяева стадиона» перед началом матча.

Напомним, по данным РПЛ, один из предыдущих матчей «Факела» и «Химок» посетило 1029 зрителей. После этого президент РПЛ Александр Алаев заявил, что расстроен из-за подобной посещаемости.

Как сообщает комментатор Дмитрий Шнякин, на сегодняшний матч из Воронежа приехало 1300 человек. Два автобуса были подготовлены «Факелом», остальные фанаты организовались сами.

После 18 туров Мир РПЛ «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

Изображение: скриншот из видео со стадиона

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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