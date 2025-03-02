Пятибратов про 0:1 с «Химками»: «Факел» был лучшей командой, нельзя было проигрывать. Судейство огорчило – спорные эпизоды были не в нашу сторону»
Воронежский клуб в гостях уступил «Химкам» (0:1) в матче 19‑го тура Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Кукуляка.
– Эмоции отрицательные. Нельзя было проигрывать. Мы были лучше по всем показателям, кроме организации моментов. Футбол оставляет приятное впечатление, но на поле мы были лучшей командой.
– Почему во втором тайме не вышел Каштанов?
– Он лечится, у него температура 39. Его не хватило, его умение вести борьбу нам бы пригодилось.
Еще хочу сказать спасибо болельщикам. Они видели, что мы стараемся играть в футбол.
Судейство меня огорчило. Спорные эпизоды были не в нашу сторону. Мы потеряли важные очки, – заявил главный тренер «Факела».
Сейчас команда Пятибратова с 14 очками находится на 15‑й строчке турнирной таблицы Мир РПЛ. В следующем туре «Факел» 8 марта дома сыграет с «Зенитом».
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