Карпин присутствует на матче «Химки» – «Факел»
Валерий Карпин присутствует на матче «Химок» и «Факела».
Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ». Команды играют в 19-м туре Мир РПЛ на стадионе в Химках. После первого тайма хозяева ведут со счетом 1:0.
Во вторник стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин будет жить в Москве после ухода из «Ростова». Жена тренера сборной России подтвердила в соцсетях
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости