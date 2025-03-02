Карпин присутствует на матче «Химки» – «Факел»

Валерий Карпин присутствует на матче «Химок» и «Факела».

Об этом сообщает корреспондент «Матч ТВ ». Команды играют в 19-м туре Мир РПЛ на стадионе в Химках. После первого тайма хозяева ведут со счетом 1:0.

Во вторник стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

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