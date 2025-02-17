Антони о голах в 3-м матче подряд: «Рад забивать и помогать «Бетису». Все выходит само собой. Главное – быть счастливым»

Антони высказался о своей 3-матчевой голевой серии.

В воскресенье вингер «Бетиса » забил в игре с «Сосьедадом» (3:0) в рамках Ла Лиги .

«Я очень рад тому, как мы провели матч. Мы знали, что выиграть сегодня было крайне важно – вот так мы обретаем уверенность.

Думаю, главное – быть счастливым. Я здесь, и все выходит само собой. Я очень рад забивать и помогать «Бетису». Нам нужны были эти три очка дома, и надо сохранять концентрацию, чтобы выигрывать и дальше», – сказал Антони , права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед ».