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Антони о голах в 3-м матче подряд: «Рад забивать и помогать «Бетису». Все выходит само собой. Главное – быть счастливым»

Антони высказался о своей 3-матчевой голевой серии.

В воскресенье вингер «Бетиса» забил в игре с «Сосьедадом» (3:0) в рамках Ла Лиги.

«Я очень рад тому, как мы провели матч. Мы знали, что выиграть сегодня было крайне важно – вот так мы обретаем уверенность.

Думаю, главное – быть счастливым. Я здесь, и все выходит само собой. Я очень рад забивать и помогать «Бетису». Нам нужны были эти три очка дома, и надо сохранять концентрацию, чтобы выигрывать и дальше», – сказал Антони, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoАнтони
logoпремьер-лига Англия
logoБетис
logoМанчестер Юнайтед
logoЛа Лига
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