Директор «Бетиса» об Антони: «Не были удивлены его уровнем. Пусть продолжает в том же духе – показывает хорошие матчи и забивает голы»
Вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил в трех матчах подряд и был признан лучшим игроком в каждом из этих матчей.
«Мы все были осведомлены о стиле игры, которым владеет Антони, о том, насколько отличается этот клуб и эти болельщики, и как он относится к игрокам с первого дня. Мы нисколько не были удивлены уровнем Антони, пусть продолжает в том же духе.
Еще рано говорить о следующем сезоне, надеюсь, он продолжит показывать хорошие матчи и забивать голы. Посмотрим, какая ситуация сложится в будущем», – сказал спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо.
Антони о голах в 3-м матче подряд: «Рад забивать и помогать «Бетису». Все выходит само собой. Главное – быть счастливым»
У Антони 3+1 за 4 матча в «Бетисе». Забил в феврале больше, чем весь «МЮ»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий