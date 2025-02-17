Директор «Бетиса» об Антони: «Не были удивлены его уровнем. Пусть продолжает в том же духе – показывает хорошие матчи и забивает голы»

Спортивный директор «Бетиса» высказался о потенциале Антони.

Вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил в трех матчах подряд и был признан лучшим игроком в каждом из этих матчей.

«Мы все были осведомлены о стиле игры, которым владеет Антони, о том, насколько отличается этот клуб и эти болельщики, и как он относится к игрокам с первого дня. Мы нисколько не были удивлены уровнем Антони, пусть продолжает в том же духе.

Еще рано говорить о следующем сезоне, надеюсь, он продолжит показывать хорошие матчи и забивать голы. Посмотрим, какая ситуация сложится в будущем», – сказал спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо.

Антони о голах в 3-м матче подряд: «Рад забивать и помогать «Бетису». Все выходит само собой. Главное – быть счастливым»

У Антони 3+1 за 4 матча в «Бетисе». Забил в феврале больше, чем весь «МЮ»