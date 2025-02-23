У Антони 3+2 в 6 играх за «Бетис», сегодня – ассист в игре с «Хетафе». Вингер арендован у «МЮ»
Антони совершил очередное результативное действие в составе «Бетиса».
24-летний бразильский полузащитник, арендованный у «Манчестер Юнайтед», после прохода со своей половины поля отдал голевой пас на Иско в матче 25-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:0, первый тайм).
Это шестой матч вингера за клуб из Севильи, и он набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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