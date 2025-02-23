У Антони 3+2 в 6 играх за «Бетис», сегодня – ассист в игре с «Хетафе». Вингер арендован у «МЮ»

Антони совершил очередное результативное действие в составе «Бетиса».

24-летний бразильский полузащитник, арендованный у «Манчестер Юнайтед », после прохода со своей половины поля отдал голевой пас на Иско в матче 25-го тура Ла Лиги против «Хетафе » (1:0, первый тайм).

Это шестой матч вингера за клуб из Севильи, и он набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».

Подробная статистика выступлений Антони доступна здесь .