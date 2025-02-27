Агент о Шапи в «Канзас-Сити»: «Американцы ведут себя максимально корректно и профессионально. Нет предвзятости или негатива из-за национальности»
Агент Магомеда-Шапи Сулейманова рассказал, как форварда приняли в «Канзас-Сити».
— За все время переговоров или пребывания Шапи в США был хоть один случай, когда почувствовали настороженность из-за российского гражданства Сулейманова? В Европе этот фактор порой вмешивается.
— В нашем случае ни одним своим действием американцы не проявили какои-либо предвзятости или негатива из-за национальности Шапи. Во всем вели и ведут себя максимально корректно и профессионально. Шапи очень тепло приняли, так что адаптация не должна затянуться.
Наверняка он будет поддерживать отношения с Алексеем Миранчуком, который уже год провел в МЛС, – сказал Алан Агузаров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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