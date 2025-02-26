Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает – возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»
Сегодня ночью «Спортинг Канзас-Сити», за который выступает 25-летний экс-хавбек «Краснодара», провел матч с «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Команда Месси оказалась сильнее со счетом 3:1 (1:0 в первой игре) и вышла в 1/8 финала. 37-летний аргентинец отличился на 19-й минуте.
– Как вам вообще Месси вблизи?
– Волшебник! Как он легко все делает, как видит поле, какие передачи отдает! И продолжает забивать – в первом матче при 20-градусном морозе забил единственный гол, сегодня открыл счет. Никакой возраст человека не берет!
– Вы мечтали с ним пообщаться после игры. Удалось?
– Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже. А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он – по-английски, – сказал Магомед-Шапи Сулейманов.
Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 «Золотых мячей»
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