  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает – возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»
6

Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает – возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»

Магомед-Шапи Сулейманов высказался об игре против Лионеля Месси.

Сегодня ночью «Спортинг Канзас-Сити», за который выступает 25-летний экс-хавбек «Краснодара», провел матч с «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Команда Месси оказалась сильнее со счетом 3:1 (1:0 в первой игре) и вышла в 1/8 финала. 37-летний аргентинец отличился на 19-й минуте.

– Как вам вообще Месси вблизи?

– Волшебник! Как он легко все делает, как видит поле, какие передачи отдает! И продолжает забивать – в первом матче при 20-градусном морозе забил единственный гол, сегодня открыл счет. Никакой возраст человека не берет!

– Вы мечтали с ним пообщаться после игры. Удалось?

– Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже. А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он – по-английски, – сказал Магомед-Шапи Сулейманов.

Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 «Золотых мячей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛионель Месси
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoКанзас-Сити
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoСпорт-Экспресс
logoЛуис Суарес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 «Золотых мячей»
67сегодня, 08:16Фото
Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча «Интер Майами» с «Нью-Йорк Cити». Лионель схватил тренера соперников за шею в ходе перепалки после игры
106сегодня, 04:58
Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»
36вчера, 17:26
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 2:1 – де Лигт забил, у Морси автогол, Доргу удален. Онлайн-трансляция
422 минуты назадLive
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена», Сафонов и Хвича в старте. Смотрите игру на Спортсе’‘, Лукомский комментирует
311 минут назадВидео
Слот о Нуньесе: «Я был недоволен им в матчах с «Вулвс» и «Виллой» – можно промахнуться, но я не могу мириться с тем, что игрок не выкладывается. Это не тот Дарвин, которого любят фанаты»
212 минут назад
Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение. Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»
413 минут назад
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
14119 минут назад
Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» играет с «Эмполи»
3921 минуту назадLive
Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса
526 минут назад
Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей
928 минут назад
«МЮ» пропустил первым в 7 из 10 последних матчей – во всех семи Онана был в воротах. Филоджин-Байдейс забил на 4-й за «Ипсвич»
430 минут назад
«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота
1339 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Салах, Жота и Диас в основе. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена» из 4-й лиги. Онлайн-трансляция
611 минут назадLive
«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта
15 минут назад
«Ювентус» – «Эмполи». Влахович и Коло-Муани играют. Онлайн-трансляция
520 минут назадLive
«Реал Сосьедад» – «Реал». Эндрик, Гюлер, Винисиус и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
2335 минут назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Лейпциг» против «Вольфсбурга»
536 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил. Онлайн-трансляция
337 минут назадLive
«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
850 минут назадLive
Салах о наследии в «Ливерпуле»: «Хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал городу и не ленился»
855 минут назад
Сесар Навас: «У «Зенита» есть Семак и лучший состав в РПЛ. Они главные фавориты на чемпионство»
4сегодня, 19:17