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МЛС. «Канзас-Сити» Шапи играет с «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Шарлотт»

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла «Шарлотт» (0:2) в гостях в МЛС.

В ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова принимает «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

МЛС

Регулярный чемпионат

США. МЛС 1 марта 19:15
Регулярный чемпионат
Банк оф Америка
Шарлотт
Матч завершен
2 - 0
-XG-
Атланта Юнайтед
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+7’
Слиш
88’
Уильямс   Dominik Chong Qui
Patrick K. Agyemang   Горно
78’
Абада   Kerwin Andrés Calderón Vargas
78’
77’
Муюмба
Patrick K. Agyemang
76’
73’
Лобжанидзе   Шанде Силва
73’
Миранчук   Москера
72’
Латте-Лат   Тиаре
72’
Edwards   Муюмба
Пеп Бьель   Уильямсон
70’
Бронико
61’
  Заа
54’
  Пеп Бьель
49’
2тайм
Перерыв
Шарлотт:
Кахлина, Рим, Маланда, Бирн, Privett, Заа, Бронико, Вествуд, Абада (Calderón Vargas, 78), Agyemang (Горно, 78), Пеп Бьель (Уильямсон, 70), Бингэм, Туилома, Диани, Scardina, Уильямсон, Calderón Vargas, Smalls, Тавареш, Горно
1тайм
Атланта Юнайтед:
Гьюзан, Абрам, Уильямс (Chong Qui, 88), Грегерсен, Edwards (Муюмба, 72), Торрес, Слиш, Лобжанидзе (Шанде Силва, 73), Миранчук (Москера, 73), Альмирон, Латте-Лат (Тиаре, 72), Коэн, Chong Qui, Кобб, Моралес, Москера, Муюмба, Шанде Силва, Тиаре
США. МЛС 2 марта 01:30
Регулярный чемпионат
Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Второй тайм
1 - 2
-XG-
0′
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Коэффициенты
Томми   Шаллои
77’
Бассонг   Родригес
77’
76’
Leroux   Лима
Радоя
67’
61’
Мартинес   Кэй
Ляйбольд   Нденбе
56’
Davis   Броди
56’
Jacob Bartlett   Радоя
56’
52’
Лопес
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Лопес
Davis
45’
  Йовелич
27’
19’
  Мартинес
Jacob Bartlett
16’
Ляйбольд
5’
3’
  Аранго
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Ляйбольд (Нденбе, 56), Фолодер, Хоакин Фернандес, Davis (Броди, 56), Бассонг (Родригес, 77), Ману Гарсия, Bartlett (Радоя, 56), Томми (Шаллои, 77), Йовелич, Сулейманов, Schewe, Броди, James, Нденбе, Росеро, Радоя, Родригес, Agade, Шаллои
1тайм
Сан-Хосе Эрткуэйкс:
Даниэл, Ромни, Уилсон, Тоньяо, Ricketts, Харкс, Лопес, Leroux (Лима, 76), Эспиноса, Мартинес (Кэй, 61), Аранго, Эдвардс, Витор Коста, Floriani, Лима, Munie, Кэй, Tsakiris, Bouda, Пеллегрино

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoСан-Хосе Эрткуэйкс
logoАлексей Миранчук
logoКанзас-Сити
logoШарлотт
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
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