Матч окончен
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи играет с «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Шарлотт»
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла «Шарлотт» (0:2) в гостях в МЛС.
В ночь на воскресенье «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова принимает «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
МЛС
Регулярный чемпионат
США. МЛС 1 марта 19:15
Регулярный чемпионатБанк оф Америка
Матч завершен
2 - 0
-XG-
США. МЛС 2 марта 01:30
Регулярный чемпионатЧилдренс Мерси Парк
Второй тайм
1 - 2
-XG-
0′
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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