Альварес забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда 21 мяч в 40 играх за «Атлетико» – больше, чем в любом сезоне в «Ман Сити»
Хулиан Альварес забивает в каждом втором матче за «Атлетико».
Нападающий открыл счет в игре Ла Лиги с «Атлетиком» (1:0, второй тайм).
Это пятый гол аргентинца в пяти последних матчах. Всего в 40 играх за мадридский клуб 25-летний игрок забил 21 гол.
Хулиан уже забил больше, чем в любом из двух сезонов в «Манчестер Сити». В сезоне-2022/23 он забил 17 голов в 49 матчах за клуб, в сезоне-2023/24 – 19 в 54 играх.
Статистику Альвареса можно изучить здесь.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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