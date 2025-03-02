Альварес забил 5 голов в 5 последних матчах. У форварда 21 мяч в 40 играх за «Атлетико» – больше, чем в любом сезоне в «Ман Сити»

Хулиан Альварес забивает в каждом втором матче за «Атлетико».

Нападающий открыл счет в игре Ла Лиги с «Атлетиком» (1:0, второй тайм).

Это пятый гол аргентинца в пяти последних матчах. Всего в 40 играх за мадридский клуб 25-летний игрок забил 21 гол.

Хулиан уже забил больше, чем в любом из двух сезонов в «Манчестер Сити ». В сезоне-2022/23 он забил 17 голов в 49 матчах за клуб, в сезоне-2023/24 – 19 в 54 играх.

Статистику Альвареса можно изучить здесь .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.