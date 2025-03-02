«Не за что 😉». «Бетис» – «Барсе» и «Атлетико» после победы над «Реалом»

«Бетис» пошутил в соцсетях после победы над «Реалом».

Севильский клуб обыграл «Реал » в матче 26-го тура Ла Лиги (2:1).

После матча пресс-служба «Бетиса » в соцсетях отметила аккаунты «Барселоны» и «Атлетико» и написала: «Не за что 😉».

«Барселона » и «Реал» делят первую строчку Ла Лиги с 54 очками, но у каталонцев игра в запасе.

«Атлетико » отстает на один балл. Команда Диего Симеоне принимает «Атлетик» (0:0, второй тайм).