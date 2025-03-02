«Не за что 😉». «Бетис» – «Барсе» и «Атлетико» после победы над «Реалом»
«Бетис» пошутил в соцсетях после победы над «Реалом».
Севильский клуб обыграл «Реал» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:1).
После матча пресс-служба «Бетиса» в соцсетях отметила аккаунты «Барселоны» и «Атлетико» и написала: «Не за что 😉».
«Барселона» и «Реал» делят первую строчку Ла Лиги с 54 очками, но у каталонцев игра в запасе.
«Атлетико» отстает на один балл. Команда Диего Симеоне принимает «Атлетик» (0:0, второй тайм).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Бетиса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости