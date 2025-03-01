Анчелотти после 1:2 с «Бетисом»: «Будем так играть с «Атлетико» – не победим. Надеюсь, этот матч приведет «Реал» в чувство»

Карло Анчелотти предупредил «Реал» после поражения от «Бетиса» (1:2).

«Если мы будем так играть, то не сможем победить во вторник, это уж точно. Я надеюсь, что эта игра приведет нас в чувство.

Казалось, что в последних играх мы действовали более организованно, более компактно, а сегодня не сумели сыграть так, как раньше», – сказал главный тренер «Реала » перед дерби с «Атлетико » в Лиге чемпионов.