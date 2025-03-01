Анчелотти после 1:2 с «Бетисом»: «Будем так играть с «Атлетико» – не победим. Надеюсь, этот матч приведет «Реал» в чувство»
Карло Анчелотти предупредил «Реал» после поражения от «Бетиса» (1:2).
«Если мы будем так играть, то не сможем победить во вторник, это уж точно. Я надеюсь, что эта игра приведет нас в чувство.
Казалось, что в последних играх мы действовали более организованно, более компактно, а сегодня не сумели сыграть так, как раньше», – сказал главный тренер «Реала» перед дерби с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости