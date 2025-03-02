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«Атлетико» обыграл «Атлетик» (1:0) благодаря голу Альвареса. У гостей были две перекладины и штанга

«Атлетико» победил «Атлетик» (1:0) дома в 26-м туре Ла Лиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 66-й минуте счет открыл форвард хозяев Хулиан Альварес. Этот гол остался единственным.

Отметим, что баскский клуб имел несколько хороших голевых моментов – в последние 15 минут игрового времени мяч дважды угодил в перекладину после ударов Иньяки Уильямса и один раз в штангу после удара Беньята Прадоса.

«Атлетико» набрал 56 очков, опередил «Реал» (54) и на эту минуту возглавил таблицу. «Барселона» (54) сыграет в воскресенье. «Атлетик» идет 4-м, имея 48 баллов.

Испания. Ла Лига 1 марта 20:00
26 тур
Метрополитано
Атлетико
Матч завершен
1 - 0
2.51XG1.19
Атлетик
Коэффициенты
Матч окончен
87’
Йерай Альварес
81’
Хаурегисар   Весга
77’
Горосабель   Де Маркос
77’
Беренгер   Саннади
Барриос   Хименес
69’
Барриос
68’
  Альварес
66’
64’
Руис де Галаррета   Прадос
63’
Унаи Гомес   Гурусета
Гризманн   Корреа
63’
62’
Горосабель
Лино   Галлахер
59’
Серлот   Альварес
59’
Симеоне   Льоренте
58’
Серлот
57’
2тайм
Перерыв
32’
Руис де Галаррета
Атлетико:
Облак, Галан, Лангле, Ле Норман, Молина, Лино (Галлахер, 59), Барриос (Хименес, 69), Де Поль, Симеоне (Льоренте, 58), Серлот (Альварес, 59), Гризманн (Корреа, 63), Муссо, Гомис, Хименес, Витцель, Рейнилду, Галлахер, Лемар, Льоренте, Рикельме, Корреа, Альварес
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Йерай Альварес, Вивиан, Горосабель (Де Маркос, 77), Хаурегисар (Весга, 81), Руис де Галаррета (Прадос, 64), Уильямс, Унаи Гомес (Гурусета, 63), Уильямс, Беренгер (Саннади, 77), Агирресабала, Паредес, Нуньес, Лекуэ, Де Маркос, Прадос, Бойро, Весга, Каналес, Гурусета, Саннади

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoАтлетик
онлайны
logoХулиан Альварес
logoИньяки Уильямс
logoБеньят Прадос
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