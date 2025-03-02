Матч окончен
«Атлетико» обыграл «Атлетик» (1:0) благодаря голу Альвареса. У гостей были две перекладины и штанга
«Атлетико» победил «Атлетик» (1:0) дома в 26-м туре Ла Лиги.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 66-й минуте счет открыл форвард хозяев Хулиан Альварес. Этот гол остался единственным.
Отметим, что баскский клуб имел несколько хороших голевых моментов – в последние 15 минут игрового времени мяч дважды угодил в перекладину после ударов Иньяки Уильямса и один раз в штангу после удара Беньята Прадоса.
«Атлетико» набрал 56 очков, опередил «Реал» (54) и на эту минуту возглавил таблицу. «Барселона» (54) сыграет в воскресенье. «Атлетик» идет 4-м, имея 48 баллов.
Испания. Ла Лига 1 марта 20:00
26 турМетрополитано
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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