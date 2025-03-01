«Интер» не проигрывает «Наполи» 5 матчей подряд

«Интер» не проигрывает «Наполи» почти два года.

Команды сыграли вничью в рамках 27-го тура Серии А (1:1). «Интер » не проигрывает «Наполи » уже пять матчей – 2 победы и 3 ничьих. Последнее поражение было в мае 2023 года (1:3).