«Интер» не проигрывает «Наполи» 5 матчей подряд
«Интер» не проигрывает «Наполи» почти два года.
Команды сыграли вничью в рамках 27-го тура Серии А (1:1).
«Интер» не проигрывает «Наполи» уже пять матчей – 2 победы и 3 ничьих.
Последнее поражение было в мае 2023 года (1:3).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wildstat
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