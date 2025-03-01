«Интер» сохранил отрыв от «Наполи» в одно очко. «Аталанта» отстает от миланцев на 3 балла, «Ювентус» – на 9 при игре в запасе

«Интер» сумел сохранить отрыв от «Наполи» после встречи с командой Антонио Конте.

Игра миланцев и неаполитанцев в 27-м туре Серии А завершилась вничью – 1:1.

«Интер » лидирует в таблице с 57 очками, «Наполи » отстает на один балл, «Аталанта » – на три. Четвертым идет «Ювентус », у которого 49 очков при игре в запасе.