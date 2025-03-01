«Интер» сохранил отрыв от «Наполи» в одно очко. «Аталанта» отстает от миланцев на 3 балла, «Ювентус» – на 9 при игре в запасе
«Интер» сумел сохранить отрыв от «Наполи» после встречи с командой Антонио Конте.
Игра миланцев и неаполитанцев в 27-м туре Серии А завершилась вничью – 1:1.
«Интер» лидирует в таблице с 57 очками, «Наполи» отстает на один балл, «Аталанта» – на три. Четвертым идет «Ювентус», у которого 49 очков при игре в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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