«Прозвище Дельфин будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф. Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать». Непомнящий о падениях форварда «Зенита» в игре с ЦСКА
Валерий Непомнящий отреагировал на падения Александра Соболева в игре с ЦСКА.
«Мне кажется, это прозвище Дельфин будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф.
Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать, вместо того, чтобы попытаться сохранить мяч и не делать нелепостей. Это его беда», – сказал экс-тренер «Томи».
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Соболев дважды сдельфинил ради пенальти: судья не поверил, а соперники наорали
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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