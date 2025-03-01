«Прозвище Дельфин будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф. Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать». Непомнящий о падениях форварда «Зенита» в игре с ЦСКА

Валерий Непомнящий отреагировал на падения Александра Соболева в игре с ЦСКА.

«Мне кажется, это прозвище Дельфин будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф.

Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать, вместо того, чтобы попытаться сохранить мяч и не делать нелепостей. Это его беда», – сказал экс-тренер «Томи».

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