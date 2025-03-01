Экс-судья Федотов о падениях Соболева в конце игры с ЦСКА: «Не давать же карточку просто за фамилию! В 1-м моменте он дорисовал, но нормальная борьба, во 2-м тоже не откровенный нырок»

Игорь Федотов разобрал эпизоды с падением Александра Соболева в игре с ЦСКА.

«По двум моментам в концовке с участием Соболева. В первый раз его немного придержали, потом отпустили, а Александр дорисовал. Здесь нормальная борьба, но карточки за симуляции нет – и это правильно. По рекомендациям карточки за симуляции нужно показывать, когда это очевидная симуляция: когда нет контакта и игрок пытается обмануть арбитра и ввести его в заблуждение.

Второй момент сложнее. Нога Дивеева была как шлагбаум, контакт тоже был, но этот контакт нашел Соболев, а не игрок ЦСКА . Дивеева спасло то, что нет движения в сторону Соболева, это Соболев шел в его ногу. Увидеть такое на поле – отлично, Иванов разобрался в нервном моменте. Но карточки за симуляцию тут тоже нет, это не откровенный нырок.

Не давать же карточку Соболеву просто потому, что у него такая фамилия! Иванов контролировал ситуацию, для него это и не пенальти, и не симуляция.

Глобально мне сегодня понравилась не просто работа Иванова, а работа всей его бригады. Иванов в целом тоже справился: на натягивал лишние карточки, в сложных эпизодах разобрался», – отметил экс-судья.