Рабинер о падениях Соболева в штрафной ЦСКА: «Дельфин остается Дельфином. Снова оправдал свое прозвище»
Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной площади армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту» пенальти.
Встреча 19-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (0:0).
«Дельфин остается Дельфином. Уже и судья Алексей Николаев по ТВ справедливо заметил, что Александр Соболев, выйдя на четверть часа, снова не забил, зато оправдал свое всем известное прозвище.
Ничья эта – в пользу «Краснодара», «Спартака», «Динамо». ЦСКА от нее выгадал если только морально – армейцам, чтобы подняться с шестого места, надо наверстывать много, и это можно сделать только победами.
Марко Николич вот только что высказал недовольство игроками, вышедшими на замену. И веселым явно не выглядел. Как и Семак.
Но со стороны это был не пустой матч. Не нулевой, как счет. Однако и не такой, о котором кто-либо из соперников мог бы сказать: «Мы упустили победу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
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