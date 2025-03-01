Рабинер о падениях Соболева в штрафной ЦСКА: «Дельфин остается Дельфином. Снова оправдал свое прозвище»

Игорь Рабинер отреагировал на падения Александра Соболева в матче с ЦСКА.

Форвард «Зенита » дважды упал в штрафной площади армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту» пенальти.

Встреча 19-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (0:0).

«Дельфин остается Дельфином. Уже и судья Алексей Николаев по ТВ справедливо заметил, что Александр Соболев , выйдя на четверть часа, снова не забил, зато оправдал свое всем известное прозвище.

Ничья эта – в пользу «Краснодара», «Спартака», «Динамо». ЦСКА от нее выгадал если только морально – армейцам, чтобы подняться с шестого места, надо наверстывать много, и это можно сделать только победами.

Марко Николич вот только что высказал недовольство игроками, вышедшими на замену. И веселым явно не выглядел. Как и Семак.

Но со стороны это был не пустой матч. Не нулевой, как счет. Однако и не такой, о котором кто-либо из соперников мог бы сказать: «Мы упустили победу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.